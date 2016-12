foto Reuters Correlati La casta che costa

13:42

- Via libera della commissione Affari Costituzionali della Camera all'emendamento che innalza dal 33% al 50% il taglio della rata dei rimborsi elettorali ai partiti prevista per luglio. Tra gli altri emendamenti alla proposta di legge sui controlli e finanziamenti, approvato anche quello che impone una stretta per le spese elettorali delle circoscrizioni all'estero, che non arriveranno più a cadenza annuale.