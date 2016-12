Napolitano: "Il terrorismo non ci fa paura"

foto Da video

- "Il terrorismo non si ripeterà, nemmeno in forme di bieca e micidiale farsa e anche dopo l'attacco al dirigente dell'Ansaldo, la vigilanza sarà categorica e quanti fossero tentati di mettersi su quella strada non si illudano di intimidire il Parlamento". Lo ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "Viviamo in un'Italia che si è già liberata e ha già sconfitto questi atti di eversione, sanzionando centinaia di persone", ha aggiunto.