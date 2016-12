foto LaPresse Correlati Casini:presto Partito della Nazione

Lo speciale amministrative 13:19 - Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, annuncia una nuova fase politica per il suo partito. "Il Terzo Polo è stato fondamentale, onore a chi vi ha partecipato, ma oggi siamo in un nuovo campo, in una nuova stagione e il gioco è diverso", ha detto a margine dell'assemblea di Confcooperative. "Se altri ritengono che le cose vadano bene così, vadano avanti", ha aggiunto. - Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, annuncia una nuova fase politica per il suo partito. "Il Terzo Polo è stato fondamentale, onore a chi vi ha partecipato, ma oggi siamo in un nuovo campo, in una nuova stagione e il gioco è diverso", ha detto a margine dell'assemblea di Confcooperative. "Se altri ritengono che le cose vadano bene così, vadano avanti", ha aggiunto.

"Il Terzo polo non è sufficiente per rappresentare un'esigenza di cambiamento e di novità che c'è, nel segno di una forza stabilizzatrice di cui c'è bisogno per non finire come Atene", così il leader dell'Udc.



"Le alleanze distruggono la politica"

Quali alleanze per il Polo della nazione, dopo il flop dell'alleanza Casini-Fini-Rutelli alle amministrative? "A forza di parlare di alleanze, la politica si sta distruggendo", ha eluso la domanda Casini. "Meglio riprendere un bel viaggio in Italia e occuparsi del territorio - ha proseguito -. Un itinerario di tre giorni a settimana fuori da Roma è quello che mi propongo".