La Casta va ko, la Camera rigetta i ricorsi dei parlamentari contro i tagli dei vitalizi

Il consiglio di giurisdizione della Camera ha "rigettato i ricorsi proposti in tema di assegni vitalizi spettanti ai deputati cessati dal mandato". Lo comunica una nota di Montecitorio. I ricorsi degli ex parlamentari contro le nuove norme che tagliano i vitalizi, sono stati respinti perché quelle norme sono "ragionevoli".

A presentare il ricorso erano stati ventisei deputati. Tra questi, tre erano parlamentari in carica, un quarto si era dimesso a gennaio. Numerosa la compagine leghista: 15 vengono dal partito di Bossi. Altri 7 dal Pdl (inclusi ex Fi e ex An), tre dall'Ulivo, uno dal Prc.