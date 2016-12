foto Dal Web

13:33

- Alta tensione a Palermo in vista del ballottaggio per la poltrona di sindaco. "Orlando è un cialtrone", ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli, il candidato di Pd, Sel e altre liste. "Chiedo un confronto pubblico con lui - ha aggiunto, alzando i toni della battaglia politica -. Deve guardarmi negli occhi quando dice certe bestemmie. Io lo conosco bene per essere stato con lui tanti anni, so come lavora".