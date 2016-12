foto Ansa Correlati Spending review, la proposta del governo e i commenti dei lettori 14:56 - Sanità, enti locali, "auto blu", risparmio energetico, consulenze: sono alcuni dei temi su cui si concentrano le oltre 95mila segnalazioni sulla spending review inviate dai cittadini in una settimana, una media di 1 messaggio ogni 2 secondi. Ne dà notizia un comunicato di Palazzo Chigi. Per fronteggiare il flusso di segnalazioni è stato costituito un gruppo di lavoro all'interno dell'Ufficio stampa di Palazzo Chigi, formato da dieci funzionari. - Sanità, enti locali, "auto blu", risparmio energetico, consulenze: sono alcuni dei temi su cui si concentrano le oltre 95mila segnalazioni sulla spending review inviate dai cittadini in una settimana, una media di 1 messaggio ogni 2 secondi. Ne dà notizia un comunicato di Palazzo Chigi. Per fronteggiare il flusso di segnalazioni è stato costituito un gruppo di lavoro all'interno dell'Ufficio stampa di Palazzo Chigi, formato da dieci funzionari.

Gli incaricati, dieci in tutto, hanno finora esaminato e catalogato il 20% del totale delle segnalazioni. Nel solo weekend del 5 e 6 maggio ne sono arrivate oltre 24mila con un flusso costante, consistente anche nelle ore notturne.



"La partecipazione degli italiani al progetto di revisione della spesa pubblica - si legge nella nota di Palazzo Chigi - è stata particolarmente elevata e dalle numerose mail giunte vi è un sollecito al governo a intervenire in modo tempestivo per cancellare le inefficienze. A scrivere sono in prevalenza cittadini, e tra questi molti giovani, ma anche dipendenti delle pubbliche amministrazioni e liberi professionisti, ricercatori, professori universitari, oltre a imprenditori, associazioni di categoria, enti no-profit, think-tanks".



E' stato poi notato che uno su sei messaggi contiene il medesimo testo, e questo lascia pensare a una campagna organizzata.



Dagli sprechi locali ai grandi temi politici

Dall'esame dei suggerimenti finora vagliati emergono molti aspetti interessanti. Le mail dei cittadini si dividono in due grandi categorie: quelle specifiche, che segnalano sprechi circoscritti a singole amministrazioni o enti pubblici, spesso enti locali, e quelle che invece intervengono su grandi temi di interesse pubblico - come la sanità, dove un cittadino di Treviso denuncia "i pasti inutilizzati delle mense che finiscono nella spazzatura" o "il riscaldamento sempre acceso anche d'estate", sollecitando l'intervento diretto della task force di Enrico Bondi.



I privilegi della Casta

Tra tutti, il tema che ricorre più frequentemente nei messaggi ricevuti riguarda i "costi della politica".



I cittadini segnalano soprattutto gli stipendi dei dirigenti pubblici, le auto blu, le "pensioni d'oro" e più in generale i privilegi legati allo status professionale. "Perché non viene fissato il rimborso elettorale a 35 centesimi di euro, ivi compreso il contributo ai propri organi di informazione per ogni voto valido assegnato?", domanda un giovane di Roma. Da Mantova scrivono: "Il mio suggerimento è quello di obbligare tutti i dipendenti delle amministrazioni a viaggiare con i mezzi pubblici". Un cittadino di Napoli propone un progetto articolato di revisione della Costituzione, che tenga conto della necessità di limitare i privilegi dei parlamentari.



Le soluzioni ci sono

Molte delle segnalazioni esaminate, oltre a indicare gli sprechi, suggeriscono anche soluzioni. Sollecitano ad esempio l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nelle pubbliche amministrazioni - un siciliano propone l'adozione di software open source gratuiti - oppure descrivono dettagliatamente le modalità attraverso cui risolvere problemi comuni alle istituzioni: l'assenteismo, i consumi energetici troppo elevati, il dilagare degli incarichi consulenziali. "Se si vuole insistere con le offerte economicamente più vantaggiose - scrive un cittadino di Monza - bisogna dare minimo 90 giorni di tempo per garantire una concorrenza vera".



"Occorre più versatilità nell'utilizzo degli immobili delle Pubbliche amministrazioni", propone poi un leccese, suggerendo di responsabilizzare le singole amministrazioni. Dall'Abruzzo arriva il suggerimento della revisione della distribuzione degli insegnanti di sostegno nelle scuole primarie e secondarie. Un romano illustra il suo progetto di gestione dei rifiuti urbani, dichiarandosi "stupito dell'inefficienza in cui mi sono imbattuto finora".



Insomma, dalle mail arriva un segnale forte, che rivela la volontà dei cittadini di non limitarsi alla denuncia, ma di voler aiutare concretamente il governo nell'attività di revisione della spesa. Nei prossimi giorni il gruppo di lavoro porterà a compimento l'analisi e lo scrutinio dei dati, con due obiettivi: redigere e diffondere un rapporto organico di tutti i messaggi ricevuti e, soprattutto, inviare alla task force di Bondi e ai singoli ministeri interessati le segnalazioni, per agevolarne il lavoro.