foto Ansa

11:49

- "Di boom ricordo solo quello degli anni Sessanta in Italia; altri boom non ne vedo". Così il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha replicato ai cronisti che gli chiedevano un commento su Grillo, dopo le Comunali. "Dalle elezioni escono motivi di riflessione per le forze politiche e per i cittadini sul rapporto con la politica e sui problemi di governabilità oggi a livello locale", ha poi aggiunto.