foto Ap/Lapresse

10:49

- "Lavoriamo in maniera intensissima da cinque anni". Queste le parole del neosindaco di Verona, Flavio Tosi, a Tgcom24. "Ci hanno premiato per il lavoro messo in campo in questi anni", ha sottolineato il primo cittadino per il quale "i grillini sono persone che credono in un ideale ma a livello di esperienza amministrativa direi che ne hanno un po' pochina". E sul futuro della Lega ha detto: "Mi auguro che sia Maroni a guidarla".