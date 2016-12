Leoluca Orlando, il "vecchio" che torna

- "Palermo finalmente è libera", sono state le prime parole di Leoluca Orlando, sempre più in salita nei sondaggi. "È uno strepitoso successo che dimostra come non è vero che Palermo o la Regione siano morti. La verità è che a Palermo è morta la politica", ha aggiunto il portavoce di Idv, "e i palermitani hanno dato una risposta molto forte che dice no alle caste e da una risposta molto forte a un bisogno di futuro".

Leoluca Orlando, 65 anni, è sempre più vicino a insediarsi a Palazzo delle Aquile (sede del Comune). E non sarebbe la prima volta. La sua storia politica parte nel 1980 quando è eletto consigliere comunale nella lista della Democrazia Cristiana. Dopo 5 anni viene eletto sindaco della città fino al 1990. È il periodo della “Primavera di Palermo”, durante la quale Orlando forma una giunta composta anche da esponenti della sinistra, compiendo una forte rottura con le pratiche politiche del passato. É in quel periodo che denuncia il pericolo costituito dall’economia mafiosa. I suoi sforzi di rinnovare dall’interno la Democrazia Cristiana trovano resistenze e, nel 1991, lo spingono a uscire dal partito, fondando il Movimento per la Democrazia “La Rete”. Nel 1993 viene eletto per la seconda volta sindaco della città con il 75% dei voti, e avvia subito una serie di riforme per allontanare gli interessi economici delle cosche dal comune siciliano.

Nel 1994 è eletto deputato al Parlamento Europeo. Alle elezioni amministrative del 1997 è confermato sindaco di Palermo per il suo secondo e ultimo mandato quadriennale. Nel 2006 viene eletto al Parlamento Nazionale nella lista Italia dei Valori e confermato due anni dopo. É portavoce politico nazionale di Italia dei Valori e, dal 2009, euro-parlamentare nel collegio Sicilia-Sardegna nella lista Italia dei Valori.

Quando Orlando scende in campo ha dimostrato di ottenere più voti della sua coalizione. L’ultima volta, in occasione delle amministrative del 2007era sostenuto dal centrosinistra e prese 40mila voti in più delle sue liste. Oggi sono passati cinque anni dal 2007 ma la sua forza non accenna a diminuire.