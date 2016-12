Rimborsi partiti,ridotta 3a tranche

Chi darà denaro a partiti e movimenti che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera, o al Senato, o al Parlamento Europeo o a un Consiglio regionale per importi fino a 10.000 euro, potra' avere una detrazione fiscale pari al 38%. Queste donazioni dovranno essere effettuate comunque solo attraverso versamento bancario o postale.

Per i rimborsi elettorali basta un solo eletto

Il fondo per il rimborso elettorale potra' essere ripartito fra i partiti e i movimenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in Parlamento. "Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della repubblica e' ripartito su base regionale" si legge poi nel testo. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito in proporzione ai voti conseguiti.

"Il governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici, nonchè di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie". E' quanto si legge all'articolo 8 del testo base per la riforma dei finanziamenti ai partiti e dei controlli sui bilanci, presentato dai relatori Gianclaudio Bressa (Pd) e Peppino Calderisi (Pdl) in commissione Affari costituzionali, alla Camera.