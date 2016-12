Berlusconi: "Monti ok ma riforme condivise"

foto Ap/Lapresse 17:11 - Silvio Berlusconi, da Mosca, ha ribadito il suo sostegno al governo Monti, ma a condizione che l'esecutivo non costringa il suo partito a votare misure "non condivise". "Lo sosteniamo in modo convinto - ha precisato il leader del Pdl - ma naturalmente chiediamo a questo governo di non costringerci a votare misure che non siano condivise". - Silvio Berlusconi, da Mosca, ha ribadito il suo sostegno al governo Monti, ma a condizione che l'esecutivo non costringa il suo partito a votare misure "non condivise". "Lo sosteniamo in modo convinto - ha precisato il leader del Pdl - ma naturalmente chiediamo a questo governo di non costringerci a votare misure che non siano condivise".

"Alfano? Nessun problema di leadership"

Silvio Berlusconi difende il segretario del Pdl Angelino Alfano negando che vi siano problemi di leadership interna. "Non mi risultano vere le notizie di stampa su un Pdl percorso da voglie non positive", ha dichiarato da Mosca commentando le notizie su un presunto calo di popolarità di Alfano e su un sorpasso negli indici di gradimento da parte di Daniela Santanchè. "Io ho un rapporto sempre molto convinto con tutti coloro che sono del mio partito", ha aggiunto prima di tornare al Cremlino.



"Hollande? Prima analizziamo, poi commentiamo"

"La vittoria di Hollande? Lasciamo perdere": così Silvio Berlusconi ha commentato il successo del candidato socialista alle presidenziali francesi. Prima di salire in auto per tornare ad incontrare Putin, Berlusconi ha voluto precisare: "Intendevo dire che la vittoria di Hollande merita un'analisi approfondita e non si può dare una risposta su due piedi, ci sono i pro e i contro".