Amministrative 2012, commentate i risultati

15:57

- Chiusi i seggi, al via lo scrutinio per i ballottaggi. Le elezioni amministrative 2012 hanno visto un'affluenza in netto calo: al 66,88% (contro il 73,74%). E' boom del Movimento 5 stelle. Le votazioni si sono svolte in 768 comuni delle regioni a statuto ordinario ed in altri 147 comuni della Sicilia e in 26 comuni del Friuli Venezia Giulia. Ribasso confermato anche per il secondo turno: i dati segnalano un ulteriore calo di partecipazione degli elettori. Attesa per i risultati di Parma, Genova e Palermo.