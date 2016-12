foto LaPresse

17:09

- "Abbiamo sbagliato i candidati, non ho difficoltà ad ammetterlo". La confessione viene da Ignazio La Russa: "C'è la mania di cercarli con la faccia carina senza sapere da quale esperienza amministrativa vengano, mentre la gente vuole persone affidabili. E per i palermitani è più affidabile Orlando". La Russa precisa che i risultati non sono una "disfatta". "E' prematuro usare questa parola - spiega -. Queste amministrative non sono un test politico".