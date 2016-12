Lunga notte nei seggi per lo scrutinio delle elezioni comunali nei 768 comuni chiamati al voto nelle Regioni a statuto ordinario. Si è votato anche in 147 comuni in Sicilia e in 26 comuni in Friuli Venezia Giulia. Nei seggi lunghe le operazioni di scrutinio. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne domenica 20 maggio, sempre dalle 8 alle 22, e lunedì 21 dalle 7 alle 15.

02:01 Per ora solo 4 sindaci nei capoluoghi

Gli scrutini sono in corso da oltre 10 ore, ma allo stato i dati del Viminale confermano l'elezione di soli quattro sindaci nei comuni capoluogo: Gorizia (centrodestra), Pistoia e Carrara (centrosinistra), Verona (Lega). Vanno sicuramente al ballottaggio Piacenza, Asti, Alessandria, Monza (fra centrosinistra e Pdl), Parma (centrosinistra contro 5stelle), e Cuneo (Udc-centrosinistra).

23:36 Palermo, scheda con polvere bianca in un seggio

I carabinieri indagano sul ritrovamento, in una scheda elettorale per il rinnovo del consiglio di circoscrizione, di una bustina con dentro della polvere bianca. Gli scrutatori del seggio di una scuola del quartiere Cruillas hanno denunciato l'episodio. Sono intervenuti i militari dell'Arma e lo spoglio è sospeso. Nella scheda c'erano anche scritti insulti a un candidato.

18:43 Primo sindaco per la lista M5S

"Abbiamo il primo sindaco: è a Sarego (Vicenza) la prima Terza Repubblica. Avanti così Belin!". Lo scrive su Twitter il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Il candidato si chiama Roberto Castiglion e Grillo cita dati del ministero dell'Interno.

18:18 Pdl "bacchetta" lettura dei dati in tv

Il Pdl contesta le dirette tv spiegando che "da ore stiamo assistendo, nelle trasmissioni televisive, a dibattiti incentrati sui dati elettorali relativi solo a 4 realtà che, per quanto importanti e particolari, non rappresentano il quadro completo che si sta profilando in queste elezioni amministrative". "Si è infatti votato in 26 comuni capoluogo e oltre 150 città superiori ai 15mila abitanti, dove la situazione - sottolinea una nota di via dell'Umiltà - è diversa da quella prospettata nel corso dei dibattiti". "A breve - annuncia la nota - sarà pertanto diffusa una nota del Pdl con analisi e proiezioni più ampie".

17:24 Lo scrittore Moccia eletto sindaco

Lo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia è stato eletto sindaco di Rosello, piccolo comune abruzzese di 300 persone in provincia di Chieti, di cui è originaria la famiglia della moglie. Moccia, candidatosi con la lista civica "Autonomia e liberta", ha ottenuto l'89,47% delle preferenze con 142 voti. L'altro candidato, Salvatore Masciotra (lista civica "Rosello nel cuore"), ha ottenuto il 10,12% con 16 voti.

16:34 VIMINALE, AFFLUENZA DEFINITIVA 66,9%

Per le elezioni comunali la percentuale dei votanti rilevata alle ore 15 di oggi, alla chiusura dei seggi, è stata del 66,9% in calo rispetto alle precedenti omologhe quando era stata del 73,7%. Lo si apprende dal sito del Viminale. Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, gestiti dalle Regioni.

16:30 Grillo: "A Parma e Genova andiamo al ballottaggio"

"Probabile ballottaggio!". Esulta, Beppe Grillo. Dal suo profilo Twitter, il fondatore del Movimento 5 Stelle segue in diretta i risultati delle comunali e commenta le prime proiezioni. "Parma 18.9% per il nostro Pizzarotti: fonte La7, Prima proiezione. Probabile ballottagio!", scrive Grillo. Poi aggiunge: "E a Genova la percentuale cresce: P.Putti è ora al 18,4%, MoVimento 5 Stelle Genova secondo ultimi dati La7".

16:28 La Russa: "Abbiamo sbagliato i candidati"

"Abbiamo sbagliato i candidati non ho difficoltà ad ammetterlo. C'è la mania di cercarli con la faccia carina senza sapere da quale esperienza amministrativa vengano mentre la gente vuol persone affidabili e per i palermitani è più affidabile Orlando". Lo afferma Ignazio La Russa al Tg3.

16:23 Salvini: "Voto a Lega è valso doppio"

"E' stata una campagna elettorale difficile, in cui più che di Comuni, Imu e disastri del governo Monti, abbiamo dovuto parlare di diamanti e lauree in Albania: il voto alla Lega è valso doppio". E' questa la prima analisi di Matteo Salvini, europarlamentare della Lega. "Se il dato di Verona fosse confermato - ha aggiunto - sarebbe un bel segnale, il modo migliore per ripartire".

16:23 Berlusconi: "Dati ancora molto scarsi"

"Non so nulla, ho telefonato poco fa al mio partito, i dati sono ancora molto scarsi e ci siamo dati appuntamento al mio ritorno dal Cremlino stasera": così Silvio Berlusconi ha risposto alla stampa italiana accreditata a Mosca che gli chiedeva di commentare i primi dati delle amministrative. Berlusconi, dopo aver assistito alla cerimonia di investitura di Putin.

16:11 Verona, Benciolini (M5S) a Tgcom: "Obiettivo raggiunto"

Gianni Benciolini, candidato sindaco del Movimento 5 stelle a Verona: “Noi abbiamo fatto una campagna elettorale per entrare in Palazzo, anche un solo consigliere basterebbe per fare un ottimo lavoro. Abbiamo voluto coprire tutte le circoscrizioni, sono il collegamento tra l’amministrazione e il cittadino, vogliamo proporre di ridare potere alle circoscrizioni e quindi ai cittadini. Il Mov 5 stelle può fare la differenza, come dimostrano i dati di Parma”.

16:11 Genova, Doria in testa

Secondo la prima proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai per il sindaco di Genova, Marco Doria (Centrosinistra) è al 44,2% mentre Paolo Putti (Movimento 5 stelle) è al 14,9%.

16:09 A Parma avanti il Centrosinistra

Secondo la prima proiezione di EMG di La7 sulle elezioni per il sindaco di Parma, Vincenzo Bernazzoli (Centrosinistra) è al 38,8% mentre Federico Pizzarotti (Movimento 5 stelle) al 18,9%.

16:05 Formichella (Pdl) a Tgcom24: il calo dovuto alla crisi

Formichella (Pdl) a Tgcom24: il calo di affluenza è dovuto alla crisi e alla situazione di incertezza in cui viviamo. I risultati di Palermo mostrano che il voto delle primarie non è stato così decisivo per il centrosinistra come sembrava. Come ha già detto Berlusconi, il voto sul Pdl non è un voto sul consenso nazionale.

16:03 Verona, prima proiezione: Tosi al 61%

Secondo la prima proiezione Emg per La7, sulle elezioni per il sindaco di Verona, Flavio Tosi (Lega Nord) è al 61% e Michele Bertucco (Centrosinistra) è al 23,3%.

Ultimo aggiornamento 02:01