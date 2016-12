foto Ansa

07:00

- Si sono riaperte alle 7, e chiuderanno alle 15, i seggi per le elezioni comunali. Voto in 768 comuni nelle Regioni a statuto ordinario, in 147 in Sicilia e in 26 in Friuli Venezia Giulia. Ieri affluenza in forte calo: alle 22 aveva votato il 49% degli elettori, rispetto al 54,4% delle precedenti comunali. Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura della votazione. In caso di ballottaggio si voterà domenica 20 maggio e lunedì 21.