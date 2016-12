foto LaPresse

- "Il ministro per la P.A., Patroni Griffi, si è svegliato e ha scoperto che lo Stato butta un sacco di soldi in consulenze inutili. Non ci voleva un gran tecnico per accorgersene". Lo scrive sul suo blog il presidente dell'IdV, Antonio Di Pietro, che aggiunge: "Peccato che, dopo aver individuato il virus, invece di prenderlo di petto, voglia dargli solo qualche colpetto. Vuol diminuire la spesa per le consulenze solo del 20%".