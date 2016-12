foto LaPresse

11:45

- Per il presidente della Cei serve un maggiore impegno delle istituzioni per far fronte alla crisi. "In termini di lavoro e disoccupazione sempre più crescente servono, da parte delle istituzioni preposte, politiche più incisive e mirate", ha detto infatti il cardinale Angelo Bagnasco. "Questo impegno - ha aggiunto - deve avere un'attenzione maggiore verso le regioni più in difficoltà come ad esempio la Calabria".