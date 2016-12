foto LaPresse

10:22

- Rimangono stabili le condizioni di salute del senatore Giulio Andreotti, ricoverato al Policlinico Gemelli. I sanitari che lo hanno in cura ritengono di mantenerlo ricoverato in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dove ha passato la terza notte, passata tranquillamente. Il senatore è ricorso alle cure mediche d'urgenza giovedì scorso per una crisi cardiaca e respiratoria.