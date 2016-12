07:00 Urne riaperte dalle 7

Si sono riaperte alle 7, e chiuderanno alle 15, i seggi per le elezioni comunali. Complessivamente gli elettori sono oltre 9 milioni.

22:44 Alle 22 ha votato il 49%

Per le elezioni comunali la percentuale dei votanti rilevata alle ore 22 è stata del 49% (54,8% alle precedenti omologhe). Lo si apprende dal sito del Viminale. Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, gestiti direttamente dalle due Regioni.

22:32 Primi dati sull'affluenza alle 22 in calo

A circa metà delle rilevazioni (352 su 768) pervenute al Viminale, la percentuale di affluenza alle urne alle ore 22 per le comunali va attestandosi al 50,7% in calo rispetto alle precedenti omologhe.

22:04 Chiusi i seggi nei comuni al voto

Hanno chiuso alle ore 22 i seggi per le elezioni comunali e verranno riaperti domani, tra le 7 e le 15. Urne aperte, nelle Regioni a statuto ordinario, in 769 comuni. Il corpo elettorale è di 7.197.945, di cui 3.463.986 maschi e 3.733.959 femmine. Le sezioni elettorali complessive sono 8.644. Urne aperte anche in 147 comuni in Sicilia e in 26 comuni in Friuli Venezia Giulia.

19:55 Votanti in calo: alle 19 solo il 37,7%

Per le elezioni comunali la percentuale dei votanti rilevata dal Viminale alle ore 19 di oggi è stata del 37.7% (39.1% alle precedenti omologhe). Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, gestiti direttamente dalle due Regioni.

19:16 Alle 19 affluenza in calo

A circa metà delle rilevazioni (343 su 768) pervenute al Viminale, la percentuale di affluenza alle urne alle ore 19 per le comunali va attestandosi al 38,3% in calo rispetto alle precedenti omologhe.

13:09 Dati definitivi affluenza ore 12, ha votato il 13%

Per le elezioni comunali la percentuale di votanti rilevata alle ore 12 di oggi è stata del 13%. Nella precedente tornata elettorale l'affluenza a metà giornata era stata del 15,4%. Lo rende noto il Viminale. Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, gestiti direttamente dalle due Regioni.

12:38 Affluenza in calo

A circa metà delle rilevazioni (334 su 768) pervenute al Viminale, la percentuale di affluenza alle urne alle ore 12 per le elezioni amministrative va attestandosi al 12,9%, in calo rispetto alle tornate elettorali precedenti.

08:02 Seggi aperti

Hanno aperto regolarmente alle 8 di stamane i seggi per le elezioni in circa mille comuni italiani sparsi in tutta Italia. Saranno complessivamente oltre 9 milioni e mezzo gli elettori chiamati ad esprimersi per rinnovare i sindaci e i consigli comunali.

Ultimo aggiornamento 07:00