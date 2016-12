foto Ap/Lapresse

18:50

- Roberto Maroni è stato denunciato dal senatore Piergiorgio Stiffoni "per diffamazione", come ha scritto in una nota lo stesso Stiffoni, riferendosi alle sue "gravissime affermazioni nei miei confronti". Il senatore ribadisce inoltre di aver amministrato con "oculatezza" le risorse della Lega in Senato e sostiene che il capogruppo Federico Bricolo era "assolutamente a conoscenza della operatività amministrativa".