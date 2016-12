- “Forse Grillo dovrebbe aprire un negozio in Sicilia, magari potrebbe capire se viene strangolato oppure no”. Il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso torna a commentare le parole pronunciate lunedì dallo showman Beppe Grillo a Palermo in occasione del comizio per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del Movimento 5 stelle. "Forse Grillo non conosce bene la realtà di cui parla - ha detto Grasso – ma d'altra parte ha un suo modo paradossale di esasperare le contraddizioni e ha anche un suo obiettivo politico, io no”.

Il procuratore è intervenuto alla scuola Don Bosco-Ranchibile di Palermo a un convegno sul ventennale delle stragi di mafia. Pur condannando le dichiarazioni del comico, però, ha aggiunto: “Beppe Grillo è una persona troppo intelligente per esprimere un consenso alla mafia. Ha usato un paradosso per mettere in risalto delle ingiustizie”.

Parlando della crisi economica e della classe politica il comico aveva detto infatti che "La mafia non ha mai strangolato le proprie vittime, i propri clienti, si limita a prendere il pizzo. Ma qua vediamo un'altra mafia che strangola la propria vittima". A prima vista una clamorosa scivolata per il comico, per giunta nell'anniversario della morte di Pio La Torre e nel periodo in cui si ricorda il ventennale delle stragi di mafia. La dichiarazione aveva immediatamente suscitato indignazione e polemiche sia nel mondo politico che da parte dei parenti delle vittime dei mafiosi. Tra gli altri il segretario del Pd Pierluigi Bersani: “Dopo gli evasori, Grillo ha sdoganato la mafia".

Il comico genovese aveva subito fatto un passo indietro, spiegando nel suo blog che “la mafia ha tutto l'interesse a mantenere in vita le sue vittime. Le sfrutta, le umilia, le spreme, ma le uccide solo se è necessario per ribadire il suo dominio nel territorio. Ma la finanza internazionale non si fa di questi problemi. Le sue vittime, gli Stati, possono deperire e anche morire”.

Nei giorni scorsi il procuratore antimafia, parlando alla trasmissione radio Un giorno da pecora aveva già bollato quella di Grillo come "un’esagerazione": “Da un punto di vista utilitaristico Grillo ha ragione, ma per come vanno realmente le cose, no''. Durante l’intervento di oggi a Palermo Grasso ha fornito anche alcuni numeri utili a comprendere meglio la realtà di Cosa nostra in Sicilia: "C’è un’area grigia che fa la vera forza della mafia, fatta di persone insospettabili: politici, imprenditori”. Sarebbero 5mila i soggetti mafiosi, contro 5 milioni di abitanti. “Con quest’area grigia potremmo arrivare ad un milione - ha aggiunto – e gli altri 4 milioni, non sono tutti combattenti: alcuni sono sudditi o sono rassegnati".