14:52

- Botta e risposta tra Casini e Bersani sul futuro del governo Monti. "Vedo che anche Casini si dedica alla pretattica. Noi non partecipiamo. Non siamo gente che trama alle spalle. Per noi si va al 2013. Chi ha intenzioni diverse non ce le attribuisca", ha detto il il segretario del Pd, replicando alla richiesta di chiarimenti chiesta dal leader dell'Udc.