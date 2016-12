foto LaPresse Correlati Gli italiani a Monti: basta soldi ai partiti

Finanziamenti ai partiti, tagli a rischio 14:46 - Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, lancia un messaggio chiaro a Pd e Pdl dopo le ultime polemiche sull'operato del governo. "Finiamo la campagna elettorale, e poi chiederò un appuntamento con Pier Luigi Bersani e Silvio Berlusconi per sapere se vogliono continuare a sostenere il governo Monti, oppure se intendono a cercare sempre nuovi argomenti per distinguersi", ha detto. - Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, lancia un messaggio chiaro a Pd e Pdl dopo le ultime polemiche sull'operato del governo. "Finiamo la campagna elettorale, e poi chiederò un appuntamento con Pier Luigi Bersani e Silvio Berlusconi per sapere se vogliono continuare a sostenere il governo Monti, oppure se intendono a cercare sempre nuovi argomenti per distinguersi", ha detto.

Immediata la replica del leader del Pd Bersani, che dice: "Vedo che anche Casini si dedica alla pretattica. Noi non partecipiamo. Non siamo gente che trama alle spalle. Per noi si va al 2013. Chi ha intenzioni diverse non ce le attribuisca".



E intanto, torna a parlare anche Casini, che dopo la sua dichiarazione rivolta a Pd e Pdl, ha voluto fare una precisazione affidandola a un tweet, dove si legge: "Ho detto Berlusconi, leggasi 'Berlusconi-Alfano'". La sua richiesta di chiarimenti, in prima battuta indirizzata a Bersani e Berlusconi, viene dunque ora ricollocata nel perimetro della terna dei tre leader alla guida dei partiti che sostengono il governo.



Lupi: "Casini ratifica, noi proponiamo"

Le parole del leader dell'Udc hanno suscitato anche la replica del vicepresidente della Camera, ed esponente del Pdl, Maurizio Lupi, che dice: "Il presidente Casini ha uno strano modo di concepire il ruolo e le responsabilità della politica e il sostegno leale al governo tecnico guidato da Mario Monti. Per lui significa ratificare tutto quello che viene proposto senza battere ciglio, per il Pdl invece fare politica significa proporre, modificare, se necessario criticare e poi far sì che sia Monti a fare sintesi, ben sapendo che l'obiettivo resta sempre quello di avere a cuore il bene del Paese e dei cittadini".



"Parlare di Imu o di compensazione a favore delle imprese non è demagogia fiscale, ma fare politica attenti alla realtà. Ai tanti italiani che oggi sono in difficoltà e che hanno bisogno del nostro aiuto per uscire dalla crisi. Sono certo che anche il presidente Casini abbia questa preoccupazione e, forse, la verifica da fare è proprio su questa concezione della politica. L'unica che può permetterci - conclude Lupi -, tutti insieme, di continuare a sostenere il governo".