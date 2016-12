Consulenze P.A.: -8,5% nel 2011

foto Afp 13:44 - Le collaborazioni e consulenze affidati dalle P.a. nel 2011 sono stati 139.544 per un totale di 689.642.907 euro con un calo dell'8,52% dei compensi liquidati. Lo comunica il ministero per la Pubblica Amministrazione spiegando che i dettagli dell'"Operazione Trasparenza" sono stati pubblicati online. Nel 2010 gli incarichi sono stati 152.547 con compensi pari a 722.401.576 euro. - Le collaborazioni e consulenze affidati dalle P.a. nel 2011 sono stati 139.544 per un totale di 689.642.907 euro con un calo dell'8,52% dei compensi liquidati. Lo comunica il ministero per la Pubblica Amministrazione spiegando che i dettagli dell'"Operazione Trasparenza" sono stati pubblicati online. Nel 2010 gli incarichi sono stati 152.547 con compensi pari a 722.401.576 euro.

Sul sito del ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione sono stati dunque riportati i primi dati che si riferiscono agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna affidati dalle amministrazioni pubbliche e comunicati dalle stesse all'anagrafe delle prestazioni relativamente all'anno 2011.



Le pubbliche amministrazioni che hanno comunicato dati relativi all'anno 2011, sono state in tutto 10.905, ben 757 unita' in piu' rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente riguardo la comunicazione per il 2010. Il 7,46% di aumento nella dichiarazione conferma la maggiore attenzione delle pubbliche amministrazioni nel rispettare le scadenze di legge.



L'incremento maggiore di amministrazioni dichiaranti si e' registrato nell'area del Centro Italia (21,80%) seguita dal Nord Italia (9,76%). Contrariamente, nelle Isole e nel Sud, le unita' che hanno effettuato la dichiarazione diminuiscono rispettivamente dell'11,60% e del 4,09%. Gli incarichi di collaborazione e consulenza da queste affidati nel 2011 sono stati 139.544 per un totale di 689.642.907,91 euro.



Paragonando la dichiarazione del 2011 con quanto dichiarato lo scorso anno per l'anno 2010, emerge una tendenza in diminuzione sia degli incarichi affidati, pari all'8,52%, che dei compensi liquidati pari al 4,53% (nel 2010: incarichi affidati 152.547 e compensi liquidati 722.401.576,53 euro).