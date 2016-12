foto LaPresse 11:44 - Sulla questione degli esodati "c'è una convocazione la prossima settimana e fare un decreto il giorno prima vuol dire che non c'è nessuna volontà di relazioni con le forze sociali". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso in merito alle indiscrezione di stampa su un dl che affronterebbe il problema degli esodati prima del confronto con le parti sociali già convocato per il 9 maggio. - Sulla questione degli esodati "c'è una convocazione la prossima settimana e fare un decreto il giorno prima vuol dire che non c'è nessuna volontà di relazioni con le forze sociali". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso in merito alle indiscrezione di stampa su un dl che affronterebbe il problema degli esodati prima del confronto con le parti sociali già convocato per il 9 maggio.

"Bisogna privilegiare il confronto e cercare soluzioni prevideziali a tutti i problemi aperti - ha spiegato il segretario -. Con quelle cose che si sono lette sui giornali non siamo di fronte alla soluzione del problema esodati, ma siamo al considerare la vicenda conclusa con il decreto milleproroghe, che come noto ha affrontato una piccola parte dei problemi che abbiamo".



"Andiamo sempre ai tavoli a discutere", ha assicurato la Camusso, di fronte all'ipotesi di un decreto sugli esodati in arrivo l'8 maggio, ovvero il giorno prima della convocazione del governo.



"Non esiste un finanziamento pubblico ai sindacati"

La delega affidata a Giuliano Amato per la revisione delle risorse destinate a partiti e sindacati ''non ha natura, perche' non esiste un finanziamento pubblico ai sindacati, salvo che qualcuno non voglia pensare che lo siano i permessi sindacali, ma a quel punto siamo di fronte a un pericolo democratico''. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine del congresso delle Acli. Quella dei permessi, ha aggiunto, ''non e' una forma di finanziamento ma un esercizio delle liberta' sindacali''.