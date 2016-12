Finanziamento ai partiti, a rischio i tagli

- Lo hanno detto chiaro gli italiani al: per laserve un taglio dei costi della politica, dalla riduzione del numero dei parlamentari e delle "auto blu" , a una drastica diminuzione dei soldi pubblici destinati ai partiti. E' la sintesi dei 'suggerimenti' dei cittadini inviati via mail a Palazzo Chigi. E di tutta risposta iche fanno?, mettendo a rischio i tanto annunciati

E così l'accordo sulla diminuzione del 50% già a partire della rata in pagamento il 31 luglio è sempre più lontano. In sostanza quell'assegno di 182milioni di euro dovrebbe essere ridotto a 90 milioni, almeno questa è la proposta del Pd che ormai ha trasformato i tagli in vessillo della propria campagna elettorale. Ma Udc e Pdl fanno resistenza perchè, così sostengono i rispettivi tesorieri, avrebbero già cartolarizzato anche quest'ultima tranche dovuta per i rimborsi del 2008. In pratica: soldi già spesi, quindi di rinunciarvi non se ne parla.

Risultato? Un altro rinvio, a lunedì prossimo, per la presentazione del testo unitario. Il problema, così spiegano i relatori Gianclaudio Bressa (Pd) e Peppino Calderisi (Pdl), è che risulta "molto complessa l'opera di armonizzazione con la normativa vigente". Tradotto: il rinvio a lunedì per la presentazione del provvedimento in commissione Affari Costituzionale sarebbe dovuto a un'alzata di scudi dei tesorieri dei partiti che hanno già cartolarizzato la tranche 2012 dei rimborsi."Molti partiti questi finanziamenti li hanno già spesi - ha confermato infatti Pier Ferdinando Casini - perché se li sono fatti anticipare dalle banche proprio per pagare la campagna elettorale". Quindi, quei soldi servono. Fine della storia.