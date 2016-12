foto Ap/Lapresse

23:50

- "E' un monito a Roma che la gente del Nord si è rotta le b...e: state attenti canaglie". Così Umberto Bossi ha commentato il gesto di Luigi Martinelli, l'uomo che si è barricato ieri nella sede dell'Agenzia delle Entrate di Romano di Lombardia per alcuni debiti. "Avete i magistrati, ci potete mettere in galera - ha aggiunto a Monza - ma noi vivremo in attesa di agire, di dare la bastonata finale al sistema, al regime del centralismo romano".