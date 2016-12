foto Ansa 19:16 - La riduzione del numero dei parlamentari e delle "auto blu" di Stato, una razionalizzazione degli enti locali e la drastica riduzione dei finanziamenti ai partiti. In sintesi, un intervento per ridurre i costi della politica. Sarebbero queste le principali richieste inviate via web dai cittadini al governo in questi giorni, a seguito dell'invito di Palazzo Chigi a "segnalare gli sprechi" sul sito internet della presidenza del Consiglio. - La riduzione del numero dei parlamentari e delle "auto blu" di Stato, una razionalizzazione degli enti locali e la drastica riduzione dei finanziamenti ai partiti. In sintesi, un intervento per ridurre i costi della politica. Sarebbero queste le principali richieste inviate via web dai cittadini al governo in questi giorni, a seguito dell'invito di Palazzo Chigi a "segnalare gli sprechi" sul sito internet della presidenza del Consiglio.

Si tratta di una stima di massima che non ha alcuna valenza statistica o scientifica ma resa possibile grazie ad una rapida lettura delle prime mail inviate dai cittadini. In ogni caso, pur senza valore scientifico, questo screening superficiale è un termometro delle preferenze degli italiani.



In ogni caso, vista la riuscita dell'iniziativa, per avere dati più precisi o almeno una suddivisione delle mail in macroaree, si dovrà attendere ancora, probabilmente lunedì o nel corso della prossima settimana.