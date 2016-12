foto Ufficio stampa

- L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che fa chiarezza sull'applicazione di norme che, contenute in più decreti, impedivano di fatto il reale utilizzo degli incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero. L'agevolazione può scattare dal 28 gennaio ed è rivolta ai cittadini della Ue nati dopo il 1° gennaio 1960 e vale anche per i co.co.co e i borsisti. Sono agevolate anche le attività in Italia "slegate" da quelle estere.