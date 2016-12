foto Ansa 16:19 - Dopo la laurea in Albania di Renzo Bossi, sospetti anche sul diploma in Ragioneria dell'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito. I pm, che vogliono capire quali titoli avesse l'ex amministratore per gestire la tesoreria, avrebbero scoperto che la scuola privata a Frattamaggiore (Napoli), dove Belsito sostiene di aver preso il diploma, era già fallita all'epoca. Dubbi anche sulla laurea che dice di aver conseguito in un'università "telematica". - Dopo la laurea in Albania di Renzo Bossi, sospetti anche sul diploma in Ragioneria dell'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito. I pm, che vogliono capire quali titoli avesse l'ex amministratore per gestire la tesoreria, avrebbero scoperto che la scuola privata a Frattamaggiore (Napoli), dove Belsito sostiene di aver preso il diploma, era già fallita all'epoca. Dubbi anche sulla laurea che dice di aver conseguito in un'università "telematica".

Da quanto si è appreso, infatti, Belsito avrebbe messo a verbale, davanti ai pm milanesi, di essere un "tributarista" e di essersi diplomato in Ragioneria presso una scuola privata a Frattamaggiore.



Gli inquirenti milanesi, confrontandosi però con gli investigatori delle altre procure (Milano e Napoli) che indagano sui fondi del Carroccio, avrebbero, elementi per ritenere che quella scuola campana, all'epoca in cui l'ex tesoriere dice di essersi diplomato, era già fallita e non esisteva più.



Dalle prime analisi, inoltre, risulta che il diploma - che tra l'altro è stato anche acquisito agli atti - potrebbe essere fasullo, perché le firme apposte sembrano false. In più, Belsito avrebbe raccontato agli inquirenti di essersi laureato in Scienze Politiche all'Università telematica (con corsi online) John Kennedy di Milano. Ma anche sull'esistenza di questa università ci sono dubbi.



Così dopo i sospetti sulle lauree in Albania del "Trota" e di Pierangelo Moscagiuro, caposcorta di Rosi Mauro, che potrebbero essere state pagate coi soldi del partito, anche i titoli di studio di Belsito sono finiti "sotto la lente di ingrandimento", ma stavolta per capire quali "referenze" avesse per fare il tesoriere di un partito.