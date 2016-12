foto Dal Web

14:00

- "E' urgente riconfigurare il nostro strumento militare utilizzando le risorse assegnate, tante o poche che siano, in modo più bilanciato": in altre parole, bisogna ridurre il numero dei nostri soldati. A spiegare che "non abbiamo altra scelta" è, durante la cerimonia per il 151° anniversario dell'Esercito, il ministro della Difesa, ammiraglio Gianpaolo Di Paola. La riforma prevede la riduzione di circa 40mila unità.