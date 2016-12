"Formigoni ha perso il rapporto con la realtà"

A Piacenza Bersani non si è limitato a commentare eventuali correzioni sulla nuova imposta, ma ha anche risposto al presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, che lo ha chiamato in causa in merito ad alcune inchieste che coinvolgono esponenti del Pd. Il segretario nazionale del Pd ha dichiarato: "Una fase si chiude quando i leader perdono il rapporto con la realtà e raccontano cose che non esistono". "Lì - ha detto riferendosi a Formigoni - si vede che c'è un distacco fra questa retorica degli eterni successi e la realtà sociale e amministrativa, un problema di credibilità".

"Grillo raccoglie malcontento ma finisce a destra"

Bersani ha palrato anche dei movimenti come quello di Beppe Grillo. ''Partono da argomenti anche democratici - ha detto il leader del Pd -, come la partecipazione, la rete, l'ambiente, poi, poco a poco, se c'è da raccogliere del malcontento finiscono a destra''. ''Se la prendono - ha aggiunto- con i blitz della guardia di finanza, dicono che la politica è peggio della mafia perché la mafia non strangola: vadano a dirlo nell'auditorium dove don Puglisi ha celebrato l'ultima messa e che è dedicato a Giuseppe Di Matteo, il bambino di 12 anni strangolato e sciolto nell'acido, vadano a dirlo ai nostri giovani amministratori che sono sotto minaccia e rischiano la pelle per fare una politica pulita''.