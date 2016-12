Imu, Maroni attacca Monti: "Non siamo evasori"

foto Ansa Correlati Spending review, boom di segnalazioni sul web 12:34 - Roberto Maroni replica duramente al premier Monti sulla questione dell'Imu. "Non far pagare l'Imu sulla prima casa - ha detto Maroni - non è un atto di evasione fiscale. Stia attento Monti ad accusare la Lega e i sindaci di essere evasori perché è quello che porta Equitalia a fare quello che fa e cioè trattare i cittadini come criminali. Non si tratta - ha sottolineato l'esponente leghista - di evasione ma di protesta fiscale". - Roberto Maroni replica duramente al premier Monti sulla questione dell'Imu. "Non far pagare l'Imu sulla prima casa - ha detto Maroni - non è un atto di evasione fiscale. Stia attento Monti ad accusare la Lega e i sindaci di essere evasori perché è quello che porta Equitalia a fare quello che fa e cioè trattare i cittadini come criminali. Non si tratta - ha sottolineato l'esponente leghista - di evasione ma di protesta fiscale".

L'ex ministro dell'Interno ha spiegato che "la legge consente ai sindaci di far applicare l'Imu sulla prima casa con l'aliquota dello zero per cento, e quindi dire ai cittadini 'voi potete non pagare l'Imu'". "Il professor Monti - continua Maroni - prima di lanciare accuse, si informi altrimenti dovrà risponderne".



Alfano ai sindaci del Pdl: "Mantenere invariata aliquota Imu"

Angelino Alfano invita tutti i sindaci eletti con il Pdl a impegnarsi nella "battaglia contro l'Imu, una tassa profondamente ingiusta", mantenendo "invariata l'aliquota sull'imposta". "Oggi - si legge in una lettera inviata dal segretario del Pdl ai primi cittadini - siamo in presenza di una complessa e confusa disciplina normativa introdotta con la nuova Imu che, oltre a penalizzare fortemente i comuni, a nostro avviso, introduce da un anno all'altro un aggravio fiscale insostenibile e inaccettabile per i cittadini".



"Il gettito dell'Imu è nulla rispetto alla spesa pubblica"

"Su 800 miliardi di spesa pubblica - ha detto Alfano parlando del gettito dell'Imu - risparmiarne quattro non è un grandissimo risultato. Noi offriamo la massima disponibilità al governo per elevare le ambizioni". Per risparmiare sulla spesa pubblica Alfano suggerisce "l'attuazione del federalismo fiscale".