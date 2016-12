Margherita, lo sfogo di Lusi: "Mi sento come un vulcano inesploso, è meglio che non parli"

foto LaPresse Correlati Chiesta l'autorizzazione all'arresto

Il senatore Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita raggiunto ieri da una richiesta di custodia cautelare trasmessa a palazzo Madama dai magistrati, si sfoga sui giornali. "E' meglio che non parli, perché mi sento come un vulcano inesploso", ha detto. "Davvero facciamo finta di non sapere come funzionano i partiti? Mi sento come uno che è stato spremuto e gettato via dalla Margherita", continua.

Lusi non nasconde di essere a conoscenza di fatti che potrebbero mettere nei guai molte altre persone, una minaccia che sembra diretta ai vertici del suo ex partito. Sto contribuendo a scrivere una "pagina più grande, molto più grande" di quanto non si pensi. "Mi sono fidato troppo e non ho mai scritto o registrato niente. Se cercavano conferme dagli interessati, è chiaro che non le avrebbero trovate", afferma Lusi parlando al Messaggero e al Corriere della Sera.



"Ho commesso i miei errori e me ne sono assunto le responsabilità, ma come si può credere che io per 12 anni abbia deciso da solo dove dovevano andare i soldi?". "La cosa migliore - continua Lusi - sempre, è intestare tutto al tesoriere. E' vero che ho firmato tutto quel che è uscito dalle casse della Margherita dal 2001 al 2011, ma chi mi ha detto di farlo? Penso che questo Paese non abbia capito come funzionano i partiti".



Sull'arresto di Lusi dovranno pronunciarsi ora i membri della Giunta di palazzo Madama e i suoi colleghi senatori. "In questa fase di antipolitica tremenda - dice - una risposta negativa alla richiesta di arresto verrebbe letta come una difesa della casta. La giunta deciderà secondo giustizia, sono persone perbene. Quasi quasi, spero che dicano sì, così almeno si potrà andare fino in fondo a questa vicenda".