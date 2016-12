Berlusconi: "Nessuna rottura con la Lega Amministrative non hanno valore politico"

foto LaPresse 21:00 - A oltre cinque mesi dalla nascita del governo Monti, Silvio Berlusconi torna a parlare del rapporto tra Pdl e Lega Nord. "Non c'è stata mai nessuna rottura, sono sempre stato in contatto sia con Bossi che con Maroni - ha spiegato -. Non esiste una frattura tra noi e la Lega". "Esisteva un dissenso sul sostegno a questo governo, e devo dire che alcune ragioni fondate la Lega le aveva", ha aggiunto. - A oltre cinque mesi dalla nascita del governo Monti, Silvio Berlusconi torna a parlare del rapporto tra Pdl e Lega Nord. "Non c'è stata mai nessuna rottura, sono sempre stato in contatto sia con Bossi che con Maroni - ha spiegato -. Non esiste una frattura tra noi e la Lega". "Esisteva un dissenso sul sostegno a questo governo, e devo dire che alcune ragioni fondate la Lega le aveva", ha aggiunto.

Quanto alla decisione di Bossi di ricandidarsi a segretario del Carroccio al prossimo Congresso federale, il presidente del Pdl non commenta ma dice che "è un problema interno alla Lega".



"Le amministrative non avranno valore politico"

Da Monza, dove è intervenuto in chiusura di campagna elettorale per le amministrative del 6-7 maggio, Silvio Berlusconi ha dato un giudizio anche su questo appuntamento con le urne. Per lui non avrà valore politico, perché "c'è una grandissima percentuale di cittadini che è confusa e non sa per chi o cosa votare o se valga ancora la pena di votare in un momento di parentesi della democrazia, con questo governo provvisorio". "Dobbiamo vedere più avanti - ha aggiunto Berlusconi- sperando che i sacrifici che abbiamo fatto dimettendoci dal governo portino al risultato che abbiamo da sempre inseguito e che è quello del cambiamento dell'architettura istituzionale del Paese".



"Festival dell'antipolitica"

Berlusconi ha anche affermato a proposito del vento di antipolitica che soffia nel Paese, che "è una situazione di cui bisogna prendere atto, consapevoli però che poi per la democrazia e il governo del Paese non c'è che la politica". Per Berlusconi quello che sta accadendo "è il festival dell'antipolitica. Tuttavia - ha proseguito - occorre cercare di convincere i cittadini di andare alle urne, occorre mostrare un risultato concreto e cioè il cambiamento dell'architettura istituzionale del Paese".



"Sosterremo il governo fino alle riforme"

Il Pdl continuerà a sostenere il governo "fino a quando sarà necessario per concludere le riforme istituzionali". Silvio Berlusconi lo ha detto aggiungendo "non potremo continuare a farlo se i provvedimenti che il governo chiederà al parlamento saranno difformi a quello che noi riteniamo il bene del Paese". Che sia solo un ramo del Parlamento ad approvare le leggi e che il presidente del Consiglio possa nominare o revocare un ministro sono due dei punti della riforma istituzionale su cui secondo Silvio Berlusconi "si è trovato l'accordo con la sinistra". "O troviamo l'accordo con la sinistra, perché il presidente del Consiglio abbia gli stessi poteri degli altri premier", altrimenti l'Italia non si ammoderna.



"Nel '94 ho salvato l'Italia dai comunisti veri"

Poi il leader del Pdl ha ricordato la sua discesa in campo: "Nel '94 ho salvato l'Italia dai comunisti veri, quelli del Pci, che oggi si chiamano diversamente ma non sono meno pericolosi".