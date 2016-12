foto LaPresse Correlati Si tagliano caserme e commissariati

Draghi ottimista sulla crescita 19:40 - "I costi di produzione dei servizi pubblici sono cresciuti nel tempo molto più rapidamente dei costi di produzione dei beni di consumi privati" con maggior spesa pubblica pari a 73 miliardi nel 2010. Lo si legge nella relazione sulla spending review presentata dal ministro Piero Giarda lunedì al Consiglio dei ministri. - "I costi di produzione dei servizi pubblici sono cresciuti nel tempo molto più rapidamente dei costi di produzione dei beni di consumi privati" con maggior spesa pubblica pari a 73 miliardi nel 2010. Lo si legge nella relazione sulla spending review presentata dal ministro Piero Giarda lunedì al Consiglio dei ministri.

"La spesa pubblica italiana - scrive Giarda - è oggi per la sua dimensione e struttura un ostacolo a uno scenario di ripresa ciclica dell'economia. Se il Paese fosse cresciuto negli ultimi quattro anni come era stato previsto nella primavera del 2008, avremmo già oggi il pareggio di Bilancio e probabilmente un avanzo, staremmo cioè rimborsando il debito pubblico. Non è stato così".



"Con le risorse recuperate abbasseremo le tasse"

Il ministro, quindi, ha spiegato che le risorse che arriveranno dalla spending review dovranno essere indirizzate "al servizio di una riduzione del prelievo fiscale per alleviare le condizioni di vita dei soggetti in condizioni di difficoltà economica".



Pensioni, "sistema molto generoso"

La spesa per interessi passivi e per pensioni è "molto superiore" in Italia alla media Ocse, ha annunciato Giarda, specificando che "la spesa per interessi discende dall'elevato livello del debito pubblico e il sistema pensionistico in essere è in qualche caso molto generoso e copre una frazione molto elevata della popolazione". Il sistema italiano è quindi "ingessato" da queste due componenti "che fanno del nostro paese un unicum internazionale".



"Ridisegnare la mappa dell'intervento pubblico"

"Se i vincoli sono quelli europei, non credo sia eludibile ridisegnare la mappa dell'intervento pubblico". Così Piero Giarda, ministro dei Rapporti con il Parlamento. "Si tratta di rivalutare proposizioni, regole di vita e approcci che sono estranei a uno di formazione keynesiana come me, ma oggi come oggi e per i prossimi anni non abbiamo moltissime alternative", ha aggiunto Giarda.



Oltre 40mila segnalazioni sul web

Boom di suggerimenti al governo da parte dei cittadini per tagliare la spesa pubblica. Nella sola giornata di mercoledì, da quando è stata messa online la richiesta dell'esecutivo, sono arrivati 18.820 messaggi, la media di uno ogni 4 secondi. Un'attività che si è intensificata oggi quando alle 18.00 sono giunte 21.540 mail, praticamente una al secondo.