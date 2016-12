- Renzo Bossi ha conseguito il suo diploma universitario in Albania. E' quanto risulta dagli atti delle inchieste delle Procure di Napoli e Milano sui conti della Lega Nord. Il documento è stato trovato nella cartella denominata "The family", nella cassaforte dell'ex tesoriere Francesco Belsito. Il diploma risale al 29 settembre 2010, all'università "Kristal" di Tirana, dove il Trota si è laureato in gestione aziendale alla facoltà di Economia.

L'atto (un diploma di laurea di primo livello, paragonabile probabilmente a una laurea triennale italiana, conseguito dal Trota solo un anno dopo il diploma di maturità ottenuto nel 2009) è stato acquisito dai magistrati di Milano e Napoli che stanno indagando sull'ex tesoriere del partito quando sono in corso accertamenti per verificare se il titolo di studio sia stato acquistato con soldi della Lega Nord.



Oltre al diploma di Renzo Bossi è stato trovato anche un diploma di baccalaureato conseguito da Pierangelo Moscagiuro, guardia del corpo di Rosy Mauro. Renzo Bossi risulta aver conseguito un diploma di laurea in gestione aziendale nella facoltà di Economia aziendale il 29 settembre 2010. Il titolo di studio di Moscagiuro, invece, è in sociologia nella facoltà di Scienze politiche, conseguito il 29 giugno 2011.

L'Università: "Indaghiamo sulla regolarità della laurea"

Imbarazzo all'Università Krystal, dove Bossi ha ottenuto la laurea. Il direttore delle relazioni esterne, contattato da un giornale albanese, fa sapere che "saranno fatte le verifiche del caso per capire se il numero record di esami sostenuti (29 in un anno) sia veritiero o no".

La pagella di Bossi: Trota in Italia, genio in Albania

Al contrario dei salmoni che depositano le uova nelle fredde acque dolci dopo una vita spesa in mare, il Trota, nuotando dalle sacre acque del Po al Mediterraneo, da modesto studente diventa un genio della finanza. Almeno a giudicare dal libretto universitario che accompagna la laurea in Economia aziendale. Eccelle in tutte le materie: il voto più basso è un 8, ma non mancano i 10 (i giudizi non vengono dati in trentesimi come in Italia, ma in decimi).

Ecco nel dettaglio alcuni degli esami sostenuti:



Le basi della finanza 9

Le basi del diritto 10

Lingua straniera 8

Informatica 8

Matematica generale (1 +2) 10

Microeconomia I 9

Sociologia 8

Principi di Marketing 10

Lingua straniera economica 8

Investimenti economici 10

Contabilità Finanziaria 8

Macroeconomia I 10

Statistica 9

Microimprenditoria 8





Nell'altra pagina il video promozionale dell'università