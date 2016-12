foto Afp 15:23 - Ennesima fumata nera per il testo sul finanziamento dei partiti. Il documento sarà pronto soltanto la prossima settimana. I relatori Gianclaudio Bressa (Pd) e Peppino Calderisi (Pdl) assicurano che il testo sarà presentato lunedì e che si ispirerà al modello tedesco. Hanno poi precisato che questo rinvio servirà per una messa a punto "tecnica". Giorgio Stracquadanio (Pdl) ha spiegato che il nodo è sull'ultima tranche dei rimborsi. - Ennesima fumata nera per il testo sul finanziamento dei partiti. Il documento sarà pronto soltanto la prossima settimana. I relatori Gianclaudio Bressa (Pd) e Peppino Calderisi (Pdl) assicurano che il testo sarà presentato lunedì e che si ispirerà al modello tedesco. Hanno poi precisato che questo rinvio servirà per una messa a punto "tecnica". Giorgio Stracquadanio (Pdl) ha spiegato che il nodo è sull'ultima tranche dei rimborsi.

"Il testo unificato che stiamo predisponendo e che dobbiamo presentare alla commissione contiene un nuovo modello di contribuzione pubblica ai partiti e ai movimenti politici", spiegano in una nota i relatori. "Abbiamo deciso di ispirarci al sistema tedesco, prevedendo, accanto al contributo per le spese elettorali, un nuovo sistema di cofinanziamento. Abbiamo inoltre previsto una drastica riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate ai partiti e ai movimenti politici".



"Questa operazione - proseguono Bressa e Calderisi - richiede una messa a punto tecnica e l'armonizzazione con la normativa vigente. Per questi motivi chiediamo di poter presentare il testo unificato entro lunedì 7 maggio, assicurando in ogni caso il rispetto dei tempi indicati dalla conferenza dei capigruppo per l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea".