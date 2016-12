La spending review passa subito dagli immobili dello Stato: "Traslochi per polizia e carabinieri"

foto Ansa Correlati Senato, 58mila euro al mese per le fotocopie

Dai 42 commissariati di polizia e caserme dei carabinieri alle sedi dei monopoli: daranno 56 milioni annui i risparmi del programma di razionalizzazione degli immobili pubblici e dei relativi affitti previsto dalla spending review e predisposto dall'Agenzia del Demanio. Il piano prevede 319 interventi di questa tipologia fino al 2015.

Il quadro degli interventi è vasto. Con il ministero dell'Economia si punta a 34 milioni circa di risparmi attraverso l'agenzia del Territorio (17 operazioni, 3,2 milioni di euro risparmi), l'Agenzia delle Dogane (11 interventi, 237.000 euro risparmi), l'Agenzia delle Entrate (51 interventi, 10,9 mln di risparmi), la Guardia di Finanza (41 interventi 6,6 mln risparmi), Monopoli e ministero economia (62 interventi, 13,4 mln risparmi).



Traslochi per polizia e carabinieri

Incisivo anche il piano predisposto con il ministero dell'Interno, nel quale 42 interventi sono previsti per Carabinieri, Polizia e Dia (con risparmi per 4,3 milioni). Azioni di risparmio anche per Vigili del Fuoco (1,1 milioni, 6 interventi) e per le prefetture (6 interventi, 1,8 mln). Il programma di interventi tocca anche il ministero del lavoro (1,9 milioni di risparmio), quello dell'ambiente (2,6 milioni), il consiglio di Stato (1,1 milioni) e il ministero dell'Universita (6,2 milioni). A contribuire alla riduzione di spese per affitti saranno poi anche gli altri ministeri, da quello delle politiche agricole a quello della giustizia, fino alla presidenza del Consiglio dei Ministri.



In affitti lo Stato spende 1,2 miliardi di euro

Sono 10.108 gli immobili "privati" in affitto da parte di amministrazioni pubbliche per le quali pagano 1,215 miliardi di euro l'anno. I metri quadrati sono pari a 11,3 milioni di metri quadrati. E' quanto emerge dagli ultimi dati elaborati dall'Agenzia del Demanio. Gli immobili affittati sono numericamente vicini a quelli utilizzati dalle amministrazioni pubbliche ma di proprietà dello Stato: si tratta di 11.849 immobili, ma con una estensione di 58,8 milioni di metri quadrati.



Agli uffici pubblici -46mila mq in 4 anni

Dieta dimagrante in arrivo per uffici e immobili pubblici: tra il 2012 e il 2015 è prevista una riduzione degli spazi utilizzati pari a circa 46.000 metri quadrati attraverso una serie di interventi edilizi di rifunzionalizzazione di alcuni immobili. La realizzazione degli interventi, che ha già dato 13 milioni di risparmi e darà 43 milioni dal 2012, richiederà 130 milioni di investimenti.