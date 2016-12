Camera e Senato non rientrano nel terreno dei tagli, eppure sembra che lì non si facciano certo economie. Con un appalto quinquennale di tre milioni e mezzo, le spese per la “fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio e relativa manutenzione” sarebbero di 700mila euro all’anno, circa 10 euro al giorno di consumi per ogni senatore. Si parla di 20 milioni di pagine in bianco e nero all’anno e un milione a colori, stampate da “200 macchine digitali da ufficio multifunzione”.

Quello per stampe e fotocopie non è l’unico annuncio che sorprende. Soprattutto dopo che ieri il Governo ha chiesto ai cittadini di segnalare sprechi e suggerire possibili risparmi. In aprile è stato pubblicato un bando triennale per la polizza assicurativa per senatori, dipendenti, beni mobili e immobili del Senato del valore di 6 milioni e 350mila euro. Dello stesso periodo la proposta di un milione e 350mila euro da assegnare per il servizio di monitoraggio di giornali, radio e tv. Non è finita: è di 950mila euro l’appalto che gestirà la fornitura di agende da tavolo e tascabili per i dipendenti di Palazzo. Ventiduemila pezzi in quattro formati diversi, purché sia no in “vera pelle”.