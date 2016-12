foto Ansa Correlati Jet privati e viaggi con maxirimborsi

Spaghetti a sua insaputa - di Mario Giordano

Lombardia, Simone: così introdussi Daccò

Lega, Renzo Bossi: voglio zappare la terra 19:08 - La Procura di Roma ha chiesto al Senato l'autorizzazione all'arresto in carcere dell'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi. Nel frattempo sono finiti agli arresti domiciliari la moglie del senatore, Giovanna Petricone, e due commercialisti. L'accusa per tutti è di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita. Per il legale della Margherita, Alessandro Diddi, è "la conferma che il partito era vittima dei reati". - La Procura di Roma ha chiesto al Senato l'autorizzazione all'arresto in carcere dell'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi. Nel frattempo sono finiti agli arresti domiciliari la moglie del senatore, Giovanna Petricone, e due commercialisti. L'accusa per tutti è di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita. Per il legale della Margherita, Alessandro Diddi, è "la conferma che il partito era vittima dei reati".

La richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto di Lusi e gli arresti domiciliari ai quali sono stati sottoposti la moglie e due commercialisti sono stati sollecitati dal procuratore aggiunto Alberto Caperna e dal sostituto Stefano Pesci, titolari dell'inchiesta sulla appropriazione di fondi dalle casse della Margherita. I provvedimenti sono stati firmati dal gip Simonetta D'Alessandro e notificate dagli uomini del nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza.



La richiesta è arrivata in Senato. Secondo quanto si apprende il presidente Renato Schifani ha già trasmesso l'atto al presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di Palazzo Madama, Marco Follini.



Lusi: "Provvedimento abnorme"

"E' un provvedimento giuridico abnorme". Così il senatore Lusi commenta la richiesta di arresto nei suoi confronti. "Alcune affermazioni - dice Lusi - non sono nemmeno riscontrate, come i poteri del Comitato di tesoreria e dei revisori dei conti della Margherita. Prendono per buone sommarie informazioni di Enzo Bianco", cioè il presidente dell'Assemblea federale del partito. "In sostanza - prosegue l'ex tesoriere della Margherita - nessun fatto nuovo, ma la qualificazione giuridica contenente il reato associativo. Per mia moglie la misura chiesta è per pericolo di fuga. Nessun altra ragione".



Rutelli-Bianco-Bocci: "Margherita vittima di reati gravi"

"La Margherita è stata vittima di reati molto gravi. Per parte nostra, confermiamo piena fiducia e collaborazione con la Magistratura e la volontà di recuperare tutto il maltolto". Lo dichiarano Rutelli, Bianco e Bocci confermando che "avanzi di bilancio e gli ammanchi saranno destinati a finalità pubbliche di alto valore sociale". "Attendevamo questa notizia. La gravità del fatto non poteva non avere questo epilogo", ha aggiunto l'avvocato Alessandro Diddi, uno dei legali della Margherita, commentando a caldo la notizia.



Gli avvocati di Lusi: "Sconcertati"

"L'ordinanza cautelare del gip Simonetta D'Alessandro ci ha lasciati sconcertati perché questo provvedimento arriva dopo aver reso una ampia confessione e dopo aver chiesto una perizia contabile attraverso un incidente probatorio che ci è stato rigettato". Così l'avvocato Luca Petrucci, difensore di Lusi, commenta la richiesta d'arresto. "Avevamo anche chiesto il sequestro del sistema informatico contabile della Margherita, e non ci e' stata data risposta - prosegue il penalista -. Non solo: dopo aver messo a disposizione della Margherita tutti i beni immobili oggetto di contestazione da parte della magistratura, è stata disposta una misura cautelare anche se, allo stato, non si comprende su quali elementi nuovi si basi questa ordinanza".



Spesi 30mila euro del partito per il suo matrimonio

Per il suo secondo matrimonio, nel luglio del 2009, il senatore Luigi Lusi ha speso oltre 30 mila euro per lo chef Antonello Colonna pagando con assegni della Margherita. E' quanto accertato dal procuratore aggiunto Alberto Caperna e dal sostituto Stefano Pesci nell'ambito dell'inchiesta sulla sottrazione di fondi dalle casse del partito.



Gip: "Sottratti alla Margherita 23 mln di euro"

ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi ha sottratto al patrimonio del partito circa 23 milioni complessivi, finora accertati, "utilizzati a fine di profitto personale". E' quanto scrive il Gip del tribunale di Roma nell'ordinanza di arresto nei confronti di Lusi e di altri indagati.



Casini: "Favorevoli all'arresto di Lusi"

"Penso che saremo favorevoli all'arresto". Lo ha afferma Pier Ferdinando Casini rispondendo ad una domanda sul caso Lusi.