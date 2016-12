foto LaPresse Correlati 1° maggio è il "Lega unita day" 00:17 - A chi gli chiedeva una conferma sull'intenzione di candidarsi al congresso federale della Lega Nord che si terrà fra due mesi, Umberto Bossi risponde: "Per forza". Da un appuntamento elettorale a Cassano Magnago (Varese), il Senatur, dimessosi il 5 aprile sull'onda dello scandalo sulla gestione del denaro del movimento, conferma quanto affermato ieri, a margine del "Lega unita day". Sul palco uno striscione con scritto "Bossi segretario". - A chi gli chiedeva una conferma sull'intenzione di candidarsi al congresso federale della Lega Nord che si terrà fra due mesi, Umberto Bossi risponde: "Per forza". Da un appuntamento elettorale a Cassano Magnago (Varese), il Senatur, dimessosi il 5 aprile sull'onda dello scandalo sulla gestione del denaro del movimento, conferma quanto affermato ieri, a margine del "Lega unita day". Sul palco uno striscione con scritto "Bossi segretario".

Nel suo paese natale, Bossi riscalda gli animi dei sostenitori: "La Lega non è finita, ma è l'inizio di una grande corsa: per troppo tempo siamo stati troppo buoni con Roma ladrona, d'ora in poi saremo più determinati e niente sarà più come prima".



Poi, il presidente della Lega Nord sottolinea di non aver percepito denaro da segretario del partito. "Il segretario del Pd mi sembra percepisca 2 milioni di euro, invece io come segretario della Lega ho sempre dato una parte dei soldi, e non ho percepito niente, neanche un euro". Poi riferisce ai militanti un aneddoto di qualche tempo fa, riferendosi all'ex alleato presidente della Camera: "Fini mi disse 'Fai male, perché ti cacceranno via e non ti diranno neppure grazie'. Per fortuna non è finita cosi".



"Bisogna fare le primarie"

Bossi parla delle primarie del partito. Al congresso federale "vediamo chi ci sarà, sarà la militanza a dire chi deve presentarsi: bisogna fare le primarie" ha detto. "Qualcosa può partire da lì, poi vediamo", aggiunge sull'iniziativa del quotidiano La Padania. Quanto a Maroni, dichiara di non avergli parlato tuttavia, prosegue, "a dire la verità mi ha detto 'se ti candidi sarò il tuo più grande sostenitore".



Maroni: "Primarie, idea molto positiva"

Subito dopo Roberto Maroni commenta la novità come "molto importante e interessante". "Reputo questa iniziativa positiva perché in un partito democratico come la Lega la parola viene data ai militanti" dice. Maroni dribbla poi sulla sua candidatura. "Ne parliamo lunedì", risponde.