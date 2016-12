foto Ansa Correlati Spending review, esclusi Colle e Camere

"Rosso" in banca, commissioni limitate 21:16 - "Dobbiamo incalzare la Germania, ma anche ringraziarla, perché senza i vincoli attuali posti al bilancio da Berlino, l'Italia di oggi sarebbe un Paese vagante nel vuoto ed è sempre possibile che ciò accada". Così il premier Mario Monti durante un dibattito a Roma. "L'Ue però non sta facendo certo molto bene sulla crescita", ha poi aggiunto. "Ma la crisi di oggi purtroppo può comportare qualche rinuncia sul breve periodo", ha concluso.

Mario Monti ha criticato l'invito a l'obiezione di coscienza sull'Imu. "Questo è un Paese che non ama molto le tasse, ma ci sono dichiarazioni che, come esponente del governo, ho il dovere di dichiarare inaccettabili come quella di non pagare l'Imu", ha detto il premier. "Noi saremo sempre più pressanti contro l'evasione fiscale - ha assicurato - chi evade meriterebbe un trattamento molto rigoroso dalla collettività".



"Su disobbedienza fiscale mai pensato ad Alfano"

"Non ho mai pensato nè menzionato il nome di Angelino Alfano quando ho condannato le incitazioni alla disobbedienza fiscale", ha detto il premier Monti riferendosi alle parole pronunciate in occasione di una recente conferenza stampa. Ma allo stesso tempo ha ribadito che "la compensazione tra crediti verso lo Stato e tasse è impossibile, sarebbe disobbedienza fiscale".



"Bondi? Esperto tagliatore di costi, critiche superficiali"

Mario Monti ha respinto le critiche alla scelta di nominare Enrico Bondi commissario straordinario per la spending review. "E' molto, ma molto superficiale, dire che i tecnici chiamano altri tecnici", ha spiegato il presidente del consiglio. Questo, ha aggiunto, "per due ragioni. La prima è che Bondi è una delle pochissime persone in Italia con esperienza di riduzione e ristrutturazione dei costi. La seconda è che i ministri sono già abbastanza impegnati sul loro lavoro e non potevano dedicarsi a questa attività che sarà a tempo pieno".



"Deluso da Forza Italia, non portò a liberalizzazioni"

Il premier ha anche criticato il governo che ha preceduto il suo. "E' molto importante convincersi che insufficiente crescita negli ultimi dieci-quindici anni è esistita, malgrado sia stata negata fino a qualche tempo fa" ha detto Monti. Poi ha ricordato anche che "in Italia una cultura liberale non c'è stata. Nel '94 nacque un nuovo movimento politico, visto come portatore di molte istanze e fremiti, anche da parte mia", ha aggiunto riferendosi a Forza Italia: "Ma non fu portatore di un'ordinata cultura da schiacciasassi verso la programmazione delle liberalizzazioni e la rimozione dei vincoli corporativi". Per Monti si è quindi assistito "al paradosso che ha fatto più liberalizzazioni la sinistra della destra".



"Dobbiamo ringraziare e incalzare la Germania"

"Dobbiamo incalzare la Germania ma anche ringraziarla perché senza i vincoli attuali al bilancio l'Italia vagherebbe nel vuoto". Lo ha affermato Mario Monti parlando al convegno organizzato da 'Italiaeuropei'. E comunque, "è sempre possibile che ciò accada", ha aggiunto. "Ci dobbiamo convincere che l'insufficiente crescita è esistita, una cosa che ultimamente è stata negata, ma ora abbiamo visto in faccia a nostre spese il mostro della mancata crescita", ha poi detto Monti.



"L'ho detto a Obama: convincerò la Merkel"

Monti ha spiegato che il lavoro da fare sulla Merkel per dare una svolta alle politiche europee è necessariamente lungo. "In Germania la domanda è qualcosa di cattivo, quindi noi dobbiamo cercare di tradurre l'argomento in maniera convincente. Anche Obama mi ha chiesto come possiamo persuadere i tedeschi. Ma per loro la politica è parte della filosofia morale e la crescita è il merito di un comportamento virtuoso. Può darsi che col tempo ci riusciamo ma ci vuole una traduzione concettuale".