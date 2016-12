foto Ansa

19:26

- "Il mio commercialista è in analisi a forza di studiare l'Imu". Lo ha detto Beppe Grillo nel Torinese. Il leader del Mv5, in vista delle amministrative, non ha rinunciato ad attaccare il Parlamento riguardo alla tassa sulla casa : "Non dicono quale sarà la cifra esatta. Aspettano di sapere di quanto è il buco per farlo riempire a noi". "Uno sporco gioco - ha aggiunto - per far pagare il debito, che hanno fatto loro, con il nostro risparmio privato".