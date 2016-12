foto Getty

17:09

- "Il governo non ha voluto ascoltare le nostre proposte e non c'è altra possibilità che proseguire con la mobilitazione dei sindaci". Lo ha dichiarato il primo cittadino di Milano, Giuliano Pisapia. "Non è accettabile - aggiunge Pisapia - che ai Comuni venga affidato il ruolo di esattore per una tassa municipale, ma che in realtà prevede che la maggior parte delle risorse siano destinate allo Stato".