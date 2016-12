foto LaPresse Correlati La Lega nella bufera

Renzo Bossi: "Lascio la politica, ora voglio zappare" 19:24 - "La ricandidatura di Umberto Bossi a segretario federale? Non me l'aspettavo. E francamente la ritengo inopportuna". Sono i dubbi del sindaco leghista di Verona, Flavio Tosi. "Al congresso ognuno è libero di candidarsi - sottolinea Tosi - e saranno i militanti a decidere se il segretario sarà ancora lui o qualcun altro. Naturalmente il sottoscritto si augura che sia Roberto Maroni".

Umberto Bossi ha parlato della sua candidatura ieri durante il "Lega Unita Day" di Zanica. "Mi ricandido - ha detto il Senatur -, se serve a mantenere unita la Lega" e, incalzato dai giornalisti presenti, che gli chiedevano se la sua presenza all'interno del Carroccio fosse ancora necessaria, Bossi ha risposto: "Veda lei, chieda alla gente".



Calderoli: "Non è il momento di pensare alle candidature"

"Ieri Bossi ha detto: 'Se lo richiede l'unità del movimento mi candido'. E poi ha detto anche che è pronto a lasciare spazio al nuovo e ai nuovi, e che lui non si ricandida. Non mi sembra francamente il momento di pensare alle candidature" interne alla Lega Nord. Lo afferma Roberto Calderoli ai microfoni del Tg4 in risposta alle polemiche scoppiate dopo le dichiarazioni del senatùr.