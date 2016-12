Pensioni ai manager pubblici, governo battuto

foto LaPresse 19:23 - Il governo è stato battuto in Senato su un emendamento dell'Italia dei Valori. E' stata così abrogata una norma a favore delle pensioni dei manager pubblici. L'emendamento aveva ricevuto il parere contrario dell'esecutivo e, sottoposto a votazione, è stato approvato con 124 voti favorevoli (Idv, Lega e Pdl), 94 contrari e 12 astenuti. - Il governo è stato battuto in Senato su un emendamento dell'Italia dei Valori. E' stata così abrogata una norma a favore delle pensioni dei manager pubblici. L'emendamento aveva ricevuto il parere contrario dell'esecutivo e, sottoposto a votazione, è stato approvato con 124 voti favorevoli (Idv, Lega e Pdl), 94 contrari e 12 astenuti.

Vengono dunque soppresse le norme relative al trattamento previdenziale dei manager pubblici dopo il tetto agli stipendi.



E' stato inoltre approvato un emendamento che modifica il decreto sulle commissioni bancarie: in caso di rosso in banca per 500 euro non oltre la settimana, non ci saranno commissioni da versare alla banca. Il governo decretava invece la commissione di istruttoria veloce per gli scoperti bancari.



Presidente commissione Giustizia: ha vinto l'etica

"Il governo è stato battuto con l'approvazione in Senato dell'emendamento dell'Italia dei Valori per la soppressione della vergognosa norma che introduceva con urgenza la tutela del trattamento pensionistico dei grand commis di Stato". Questo il commento al voto in Senato del capogruppo in commissione Giustizia di Palazzo Madama, Luigi Li Gotti, che in Aula ha sostenuto che "non si può pensare alle pensioni altissime prima della soluzione del dramma degli esodati. Il governo ottusamente ha dato il parere contrario al nostro emendamento che ha ottenuto 124 voti favorevoli, 94 contrari e dodici astenuti. Una vittoria dell'etica della cosa pubblica sugli interessi della casta di privilegiati".



Il ministro Passera minimizza

Il fatto che il governo sia stato battuto al Senato sul dl sulle pensioni dei manager pubblici non significa che ci sia tensione tra i partiti che sostengono la maggioranza. Ne è certo il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera. "Nessuna fibrillazione nei partiti che ci sostengono. Alla fine il Parlamento è domino su tutte le proposte e quindi prendiamo atto di questo che ha sicuramente le sue ragioni", ha detto.