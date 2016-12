foto LaPresse Correlati Imu, la rivolta dei sindaci 15:12 - "I sindaci siano responsabili, ho massima fiducia in loro e comprendo le difficoltà, ma il senso dello Stato non deve mai venire meno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, commentando la protesta dei sindaci sull'Imu a margine di una firma di un protocollo siglato con l'Enel questa mattina al Viminale. "Ritengo che la problematica sia delicata perché tocca le persone", ha aggiunto il ministro. - "I sindaci siano responsabili, ho massima fiducia in loro e comprendo le difficoltà, ma il senso dello Stato non deve mai venire meno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, commentando la protesta dei sindaci sull'Imu a margine di una firma di un protocollo siglato con l'Enel questa mattina al Viminale. "Ritengo che la problematica sia delicata perché tocca le persone", ha aggiunto il ministro.

"Ci vuole molta attenzione e lo faremo. Ma anche i sindaci, che sono ufficiali di governo, hanno funzioni istituzionali ed è bene che non dimentichino mai che portano una fascia tricolore e lavorano per il Paese", ha sottolineato.



"Quindi - ha ribadito - tutto quello che è attenzione per il sociale e per i bisogni della gente va benissimo ma non dimentichiamo che i sindaci sono un'istituzione".



Anci: "Noi non ci siamo solo per riscuotere le tasse"

"E' giusto quel che dice il ministro Cancellieri: le istituzioni devono comportarsi da istituzioni ma vorremmo che lo Stato non si ricordasse che siamo un pezzo della Repubblica solo quando si tratta di chiederci di riscuotere le tasse e gestire l'ordine pubblico". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Graziano Delrio, in una conferenza stampa.