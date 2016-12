Tagli alla spesa, Monti si affida al popolo di internet: "Mandate suggerimenti per i tecnici"

foto Dal Web 16:08 - La lotta agli sprechi passa anche da internet. Palazzo Chigi ha deciso di chiedere la partecipazione online per l'adozione della spending review e dedica un'apposita sezione del sito del governo "allo scopo di illustrare la spending review, quanto è stato fatto finora e i progressi che si attendono per i prossimi mesi". Agli utenti è permesso inoltre di segnalare idee su come risparmiare. - La lotta agli sprechi passa anche da internet. Palazzo Chigi ha deciso di chiedere la partecipazione online per l'adozione della spending review e dedica un'apposita sezione del sito del governo "allo scopo di illustrare la spending review, quanto è stato fatto finora e i progressi che si attendono per i prossimi mesi". Agli utenti è permesso inoltre di segnalare idee su come risparmiare.

"Tutti i cittadini, attraverso il modulo 'Esprimi la tua opinione', - dice il comunicato del governo - hanno la possibilità di dare suggerimenti, segnalare uno spreco, aiutando i tecnici a completare il lavoro di analisi e ricerca delle spese futili".



"Con la spending review - si legge sul sito di Palazzo Chigi - il governo è intervenuto analizzando le voci di spesa delle pubbliche amministrazioni, per evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita". "La razionalizzazione e il contenimento dei costi - si legge ancora - sono infatti fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio il circuito economico".



"Questa sezione - spiega Palazzo Chigi riferendosi al banner in belle vista sulla colonna destra del sito - ha lo scopo di illustrare la spending review, quanto è stato fatto finora e i progressi che si attendono per i prossimi mesi".



Manda il tuo suggerimento al governo, Tgcom farà in modo che arrivi sul tavolo di Monti