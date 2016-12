foto Ansa

12:32

- Dal palco della festa di Zanica, nella Bergamasca, organizzata per il "Lega Unita Day", Umberto Bossi afferma che "secondo me non ha rubato nessuno, non vedo ladri ma qualche errore". Fra gli errori Bossi indica: "Pensate che avevamo a fare l'amministratore uno legato alla ndrangheta". Il presidente del partito definisce l'ex tesoriere Belsito "un terun legato alla 'ndrangheta". Poi parlando del movimento: "La Lega non è finita".